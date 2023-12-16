نائبا وزیري خارجیة إیران والسعودیة یلتقیان في بکین

والتقى نائب وزير الخارجية الإيراني علي باقري، نائب وزير الخارجية السعودي وليد بن عبدالكريم الخريجي، على هامش الاجتماع الأول للجنة المشتركة الإيرانية السعودية الصينية أمس الجمعة في بكين.

وأكد الجانبان في هذا اللقاء على أهمية "وقف هجمات الكيان الصهيوني على غزة في أسرع وقت ممكن، وضرورة تقديم المساعدات الفورية للشعب الفلسطيني".

كما استعرض الجانبان العلاقات الثنائية وسير التعاون خلال الأشهر التسعة الماضية، ورحبا بمواصلة المشاورات على المستويات العليا والعملية وحول القضايا التي تهم الجانبين، وأكدا على زيادة التفاعلات الثنائية.

وقد اختتمت في بكين مساء الجمعة، أعمال الاجتماع الأول للجنة الثلاثية المشتركة الإيرانية السعودية الصينية.

endNewsMessage1