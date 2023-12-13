وزیر الخارجیة الایراني یجری مباحثات مع نظیره الاردني في جنیف

وأعرب امير عبداللهيان عن تقديره في هذا اللقاء، لجهود المملكة الاردنية في سياق انهاء الحرب وتفعيل وقف اطلاق النار ووضع حدّ لجرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني.

واكد وزير الخارجية الايراني، ضرورة الجهود المشتركة بين طهران وعَمان لوقف الهجمات الصهيونية عن غزة فورا.

وفي اشارة الى المخطط الصهيوني التوسعي البغيض وفرض التهجير القسري على سكان قطاع غزة والضفة الغربية، دعا "امير عبداللهيان" الى بذل جهود واسعة بهدف حماية الشعب الفلسطيني وتعزيز صموده وتكثيف عمليات ارسال المساعدات الانسانية اليه.

في المقابل، اعرب وزير خارجية الاردن عن سعادته بلقاء نظيره الايراني، لافتا الى التطورات الاخيرة في فلسطين وغزة.

واكد "الصفدي" على، ان الشعب الفلسطيني لا يُقتل من جراء الصقف فحسب، وانما بسبب شح الغذاء والدواء وتدمير البنى التحتية والمشافي ايضا.

واعتبر وزير خارجية الاردن، خلال اللقاء مع امير عبداللهيان في جنيف اليوم، ان الوضع الراهن بغزة، فاجعة انسانية؛ مبينا ان الجانب الكارثي في الامر، هو انه الى جانب الاف الشهداء الذين ارتقوا خلال الحرب، هناك الالاف من الناس الذين مازالوا يقبعون تحت الانقاض.

واكد الصفدي، بان الاردن لا توافق على المشاريع التوسعية من جانب الكيان الصهيوني ولن تسمع بتمريرها على حساب الشعب الفلسطيني وسائر الدول الاقليمية.

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