الخارجیة الإیرانیة تعلق على حظر الاتحاد الأوروبي للصناعة الدفاعیة

ورفض کنعاني، اليوم الثلاثاء ، قرار مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الصادر يوم امس بشأن فرض حظر على أفراد ومؤسسات معينة في الجمهورية الاسلامية الايرانية، بناء على ادعاء كاذب بالتدخل في الأزمة الأوكرانية، وادان هذا القرار بشدة ووصفه بأنه اجراء هدام.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية: إن المساعي اليائسة التي تقوم بها بعض التيارات الخبيثة ذات الأهداف السياسية المحددة من أجل نشر معلومات كاذبة والتمسك بتكتيك الحظر غير الفعال، دون أن تحقق أي إنجازات للجهات الفارضة للحظر ، تزيد من العقبات المصطنعة التي تعترض طريق العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأوروبا.

وقال كنعاني: إن الاتحاد الأوروبي يتحدث عن القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وهو في الواقع يغض الطرف عمليا عن الانتهاك الاشد والأخطر لمبادئ القانون الدولي المعروفة، بما فيها حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وارتكاب الإیادة الجماعیة والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني المظلوم في غزة والضفة الغربية ويقصر في اتخاذ تدابير فعالة لوقف الهجمات الهمجية التي يشنها الكيان الصهيوني الغاصب.

ومع التأكيد على موقف ايران المبدئي ضد الحرب وضرورة حل الخلافات بين روسيا وأوكرانيا بالوسائل السلمية، اعتبر كنعاني فرض الحظر في مجال الصناعة الدفاعية للبلاد بانه يفقتد لاي اساس، مشددا على ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية تحتفظ لنفسها بحق الرد.

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