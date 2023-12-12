وزیر الخارجیة الإیراني یجری محادثات هاتفیة مع نظرائه الصیني والترکي والروسي حول الحرب في غزة

وإثناء المحادثة مع وانغ يي، صرح وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن نطاق الحرب في المنطقة اتسع وإذا لم تتوقف الهجمات على غزة على الفور فهناك احتمال حدوث انفجار في المنطقة ، وقال: ان حياة نتنياهو، حليف البيت الأبيض، مرتبطة فقط باستمرار الحرب والإبادة الجماعية، الا ان الوضع في المنطقة لن يبقى هكذا.

واذ أعرب عن استيائه من استخدام أميركا حق النقض ضد قرار وقف الإبادة الجماعية في غزة، أشار وزير الخارجية الايراني إلى جهود الصين البناءة لإحلال السلام والاستقرار في المنطقة وضرورة القيام بدور فعال في وقف الحرب ضد غزة.

وقال أميرعبداللهيان: إن أمن المنطقة مهم بالنسبة لنا جميعا، وفي هذا الصدد، أجرت الجمهورية الإسلامية الإيرانية عدة مشاورات مع دول المنطقة.

وفي إتصال هاتفي مع هاکان فيدان، أکد الوزيران على ضرورة مواصلة وتطوير المشاورات الدبلوماسية والجهود على الساحتين الإقليمية والدولية للضغط على الكيان الصهيوني للقبول بوقف إطلاق النار ووقف الحرب في غزة.

واعتبر وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في اتصال هاتفي مع نظيره الروسي، استخدام الفيتو ضد قرار مجلس الأمن الدولي الداعي لوقف اطلاق النار في غزة بانه يمثل منح الترخيص لاستمرار الإبادة الجماعية لسكان غزة.

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