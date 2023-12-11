القنصلیة الایرانیة في جدة تستعید نشاطها رسمیا بعد 8 اعوام

وبحسب تدوينة نشرها السفير الايراني لدى السعودية "رضا عنايتي" عبر الفضاء الافتراضي، فقد سلّم القنصل العام الايراني الجديد في جدة "حسن زرنكار ابرقوئي"، اوراق اعتماده الى "مازن بن حمد الحملي" مدير عام فرع وزارة الخارجية السعودية بمنطقة مكة المكرمة.

وكان الدبلوماسي الايراني "زرنكار ابرقوئي"، قد عيّن قبل نحو شهر، من قبل وزير الخارجية "حسين امير عبداللهيان"، بصفته قنصلا عاما للجمهورية الاسلامية في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

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