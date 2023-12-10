رئیسي: احداث غزة کشفت النقاب عن وجه امریکا الاجرامي

واضاف رئيسي، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الاحد: ان العالم اجمع، بات على قناعة بضرورة وضع حدّ للنزعات الاحادية في الصعيد الدولي؛ مبينا ان هذا الوعي لدى الشعوب، سيمهد قطعا الارضية لتغير الظروف الراهنة في العالم، ويشبر بنهاية الاحادية واستبدالها بنظام عالمي قائم على العدالة والتعددية القطبية.

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