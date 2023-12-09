بعد "فیتو غزة".. الخارجیة الإیرانیة: توسیع نطاق الحرب في المنطقة سیترد على امریکا و الکیان الصهیوني

وأدان ناصر كنعاني استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بهدف التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار الإنساني في غزة وأكد: أثبتت الادارة الأمريكية مرة أخرى أنها الفاعل والعامل الرئيسي في قتل المدنيين والمواطنين الفلسطينيين، وخاصة النساء والأطفال وتدمير البنية التحتية الحيوية في غزة.

وأضاف الناطق باسم الخارجية: منذ بداية الغزو الوحشي للکیان الصهيوني الذي يقتل الأطفال في غزة، أثبتت الادارة الأمريكية مرارا وتكرارا تعاونها مع کیان الفصل العنصري الإسرائيلي في ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني.

و تابع كنعاني: إن المسؤولين الامريكيين الذين عبروا عن قلقهم على حياة الأطفال والمدنيين في غزة، تحت ستار الخداع والنفاق، قاموا في الأسبوع الماضي بتسليم شحنة رقم 200 من الأسلحة والمساعدات العسكرية إلى الجيش الإسرائيلي الذي يقتل الأطفال.

و اردف: خلال الشهرين الماضيين، لم تتخل امريكا عن أي الدعم العسكري والسياسي والاستخباراتي والاعلامي للجرائم الوحشية التي يرتكبها الکیان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة والضفة الغربية.

وقال كنعاني: لا شك أن الحكومة الأمريكية كانت شريكة في القتل الوحشي لـ18 ألف مدني، منهم 8 آلاف طفل مظلوم ومن المؤكد أن توسيع نطاق الحرب في المنطقة سيترد على امريكا و الکیان الصهیوني.

و تابع المتحدث باسم الخارجية: إن میراث السياسات العنصرية وضد الإنسانية التي تتبعها الولايات المتحدة لن يكون سوى عار للأجيال القادمة في هذا البلد.

وقد فشل مجلس الأمن الدولي امس الجمعة، في تمرير مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، بعد استخدام الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو" ضد القرار.

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