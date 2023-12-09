استقبال رسمي لرئیس الوزراء السوري في طهران

وقد استقبل مساعد رئيس مكتب رئاسة الجمهورية الاسلامية للشؤون السياسية "محمد جمشيدي"، رئيس مجلس الوزراء السوري حسين عرنوس وقد استهلت مراسيم الاستقبال الرسمية في مجمع سعد آباد الثقافي التاريخي بطهران بعزف النشيدين الوطنيين للبلدين، ومن ثم تفقد الجانبان المجموعة العسكرية الموجودة في ساحة الشمس (سان).

وبعد مراسم الترحيب الرسمية، بدأت المحادثات الرسمية بين المسؤولين الايرانيين و السوريين في مجمع سعد آباد الثقافي التاريخي بطهران.

وقد وصل رئيس الوزراء السوري على رأس وفد رفيع المستوى مطار مهرآباد بطهران بعد ظهر يوم الجمعة 8 كانون الأول /ديسمبر بدعوة من النائب الأول لرئيس الجمهورية محمد مخبر.

ولفت جمشيدي الى ان أهداف زيارة رئيس الوزراء السوري الى ايران هي للمشاركة في الاجتماع الـ15 للجنة العليا المشتركة للتعاون الاقتصادي بين البلدين، بالاضافة الى ذلك سيعقد رئيس الوزراء السوري اجتماعات مع رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشورى الاسلامي وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني.\

وأضاف مساعد رئيس مكتب رئاسة الجمهورية الاسلامية للشؤون السياسية انه وتماشيا مع تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل اليها خلال زيارة الرئيس السيد ابراهيم رئيسي الى سوريا، سيتم أيضا التوقيع على المحاور المتفق عليها خلال تلك الزيارة والتي تم الانتهاء منها بعد عقد اجتماعات اللجان المشتركة بين البلدين في شكل وثائق تعاون مشترك خلال هذه الزيارة.

تجدر الإشارة الى أن التعاون الاقتصادي واسع النطاق في مجالات الجمارك والمصارف وإنشاء مناطق تجارية مشتركة والسياحة والطاقة وإمدادات الكهرباء وغيرها،هو من بين المجالات التي سيتم بحثها وجعلها قيد التنفيذ من قبل الجانبين الايراني والسوري خلال هذه الزيارة.

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