محادثات هاتفیة بین امیر عبداللهیان وهنیة

وناقش أمير عبداللهيان وهنية آخر التحركات الدبلوماسية للدول الإسلامية والعربية خاصة الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الساحة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني وإدانة جرائم الحرب التي يرتكبها الكيان الصهيوني ووقف المجازر وقمع المواطنين بوحشية في غزة والضفة الغربية.

وأشاد وزير الخارجية الايراني بالإجراء الذي اتخذه الأمين العام للأمم المتحدة بالمراسلة مع مجلس الأمن استنادا إلى المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة، ووصفه بالإجراء النادر والقيم لإحلال السلام والأمن في المنطقة.

وصرح أمير عبداللهيان بان أزمة غزة كانت أحد المواضيع المهمة في المحادثات بين الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقال: لقد جرت محادثات مهمة بين رئيسي إيران وروسيا حول قضية فلسطين.

بدوره وجّه إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشكر للجمهورية الإسلامية الإيرانية على مواقفها المعروفة والثابتة الداعمة للشعب الفلسطيني والجهود الدبلوماسية الواسعة التي تبذلها على الساحتين الإقليمية والدولية من أجل إنهاء جرائم الصهاينة بحق الشعب الفلسطيني، وشرح آخر التطورات في غزة في ظل استمرار الجرائم والمجازر بحق المدنيين على يد الكيان الصهيوني.

وقال هنية: بعون الله ستستمر المقاومة حتى إيقاف الجرائم الصهيونية وزوال الاحتلال عن كامل ارض فلسطين.

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