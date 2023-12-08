امیر عبداللهیان یتباحث هاتفیا مع النخالة

وأبلغ امير عبداللهيان ، زياد النخالة، في هذه المحادثة الهاتفية، بآخر التحركات الدبلوماسية العربية والإسلامية والجمهورية الإسلامية الإيرانية لدعم الشعب الفلسطيني، بما في ذلك المحادثات بين الرئيسين الايراني والروسي في موسكو يوم الخميس.

كما أكد وزير الخارجية الايراني على ضرورة التحرك الفوري والفعال من قبل المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية المسؤولة لوقف جرائم الحرب التي يرتكبها الكيان الصهيوني.

بدوره شكر الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي الجهود الإسلامية العربية وتحركات الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وقدم تقريرا عن آخر التطورات الميدانية والاستعداد الكامل من قبل فصائل المقاومة الفلسطينية لمواجهة هجمات الكيان الصهيوني الهمجية والدفاع عن اهل غزة.

endNewsMessage1