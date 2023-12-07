الرئیس الایراني في موسکو.. رئیسي: فلسطین ستکون احد أهم محاور محادثاتنا
قال رئيس الجمهورية الايرانية السيد ابراهيم رئيسي ان الجهود العاجلة الرامية لوضع نهاية للقصف على غزة ورفع الحصار عن أهاليها وارسال المساعدات إلى فلسطين ونيل الشعب الفلسطيني حقوقه العادلة، تمثل الموضوعات التي سيتناولها خلال زيارته لموسكو.
واضاف الرئيس رئيسي في حديثه الى الصحفيين قبيل مغادرته طهران صباح اليوم الخميس متوجها الى موسكو ان زيارته هذه تاتي بدعوة من نظيره الروسي فلاديمير بوتين وبهدف اجراء مشاورات حول القضايا الحساسة للمنطقة وكذلك بحث سبل توسيع العلاقات بين البلدين في المجالات المختلفة.
واوضح انه تم خلال هذه السنوات اتخاذ خطوات جيدة على طريق تمتين العلاقات وتوفير مصالح المنطقة. فكلا البلدين حريصان على ارساء السلام والاستقرار في المنطقة ولديهما نظرة مشتركة تجاه قضايا المنطقة والعالم.
واكد ان تقوية خطوط الطاقة والصناعة والزراعة والموضوعات المختلفة تشكل مجالات للتعاون بين ايران وروسيا.