وزیر النفط یرافق رئیسي في زیارته الى موسکو

وقالت وزارة النفط ان الوزير اوجي سيتابع خلال الزيارة سبل تنمية العلاقات بين البلدين في حقل الطاقة.

وكان وزير النفط قد زار موسكو للمرة الأولى في 18 كانون الثاني/يناير 2021 لاستعراض سبل توسيع التعاون الثنائي. بينما تعد الزيارة الحالية الرابعة له الى روسيا.

وتشارك روسيا في الوقت الحاضر في مشروعا مهمة لصناعة النفط الايرانية اهمها مساهمة الشر كات الروسية في تطوير سبعة حقول نفطية. وفي المقابل استطاعت الشركات الايرانية ورغم العقوبات الغربية على روسيا الحصول على اسواق جيدة في روسيا اهمها تصدير الكتاليست الى روسيا.

ووقعت شركة النفط الوطنية الايرانية خلال العامين الاخيرين مذكرة تفاهم مع الشركات الروسية في قطاعات مختلفة بما فيها الاستثمار في تطوير حقول النفط والغاز والاستثمار لاستكمال المشاريع الايرانية غير المكتملة في مجال الغاز المسال وتحديد مشروعات جديدة للغاز المسال العائم والغاز المسال على نطاق صغير ومقايضة الغاز ومقايضة المنتجات النفطية وإنشاء خطوط الضغط العالي للتصدير ونقل التكنولوجيا المتعلقة بالنفط والغاز .

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