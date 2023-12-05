خلال استقباله النائب الاول لرئیس البرلمان العراقي.. أحمدیان: استقرار الحدود الإیرانیة العراقیة سیتعزز بتحول الاتفاقیة الأمنیة إلى قانون

جاء ذلك خلال لقاء ممثل قائد الثورة الاسلامية وامين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني علي اكبر احمديان في طهران أمس الاثنين النائب الاول لرئيس مجلس النواب العراقي محسن المندلاوي، حيث جرى البحث حول القضايا الثنائية وآخر التطورات في المنطقة والأوضاع في غزة.

وفي هذا اللقاء أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي على ضرورة توسيع التعاون التجاري والاقتصادي بين طهران وبغداد وإزالة العوائق القائمة، لافتا إلى عمق العلاقات بين البلدين.

وأعلن أحمديان استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتطوير العلاقات بشكل شامل وتلبية احتياجات العراق خاصة في مجال التقنيات المتقدمة، وقال: لا نضع أي قيود على تطوير العلاقات مع الجيران.

وأشاد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي بمواقف العراق الواضحة والثابتة في إدانة الكيان الصهيوني القاتل للأطفال ومواجهة جرائم هذا الكيان ، لا سيما قانون تجريم التطبيع مع المحتل الصهيوني، وكذلك قرار البرلمان العراقي اخراج القوات الاميركية وأعرب عن أمله في أن تتحقق إرادة الشعب العراقي على وجه السرعة في قطع أيدي الأجانب عن موارد العراق المالية والاقتصادية.

وشكر أحمديان جهود الحكومة المركزية في العراق وإقليم كردستان في مكافحة الإرهاب، وقال ان تحويل الاتفاقية الأمنية بين إيران والعراق إلى قانون في البرلمان، مع الأخذ في الاعتبار حظر مهاجمة أراضي الدول المجاورة في الدستور العراقي، يمكن أن يكون خطوة مهمة جدا وفعالة في إرساء الاستقرار والأمن المستتب في حدود البلدين.

وفي هذا اللقاء أشار محسن المندلاوي النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي إلى العلاقات الدافئة والعريقة بين البلدين، مؤكدا ضرورة حل القضايا المالية والاقتصادية بين البلدين.

وقال المندلاوي: إن طاقات العراق وبرلمانه فرصة كبيرة لدعم قضية الشعب الفلسطيني في ظل الرئاسة الدورية للبرلمان العراقي لاتحاد برلمانات الدول العربية.

وأشار النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي إلى قانون اخراج الأميركيين كحق من حقوق الشعب العراقي، وأضاف: سنتابع التنفيذ الكامل لهذا القانون.

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