رئیس جمهوریة العراق یستقبل اللواء باقري والوفد المرافق له

وفي مُستهل اللقاء نقل اللواء باقري تحيات قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي والرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي إلى الرئيس العراقي وتمنياتهما للشعب العراقي بدوام الأمن والأمان والازدهار، فيما حمّل الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، رئيس الأركان العامة تحياته إلى قائد الثورة وتمنياته له بموفور الصحة وللرئيس والقيادة الإيرانية دوام التوفيق والنجاح، بحسب البيان.



وأكد الرئيس العراقي، "أهمية تطوير العلاقات بين البلدين في الجوانب الأمنية والسياسية والاقتصادية، وتعزيز التعاون التدريبي والتقني والعمل المشترك لضمان أمن الحدود ومكافحة ظاهرة المخدرات، والاستفادة من تجارب البلدين في محاربة الإرهاب"، مشيدا بـ"الاتفاقية بين العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية لأمن الحدود، كما ثمن الرئيس دعم إيران ومساندتها للعراق في حربه ضد العصابات الإرهابية".



وأشار إلى "موقف العراق الثابت الداعم لحق الشعب الفلسطيني في الحصول على حقوقه المشروعة"، مشددا على "ضرورة إدانة العدوان على الفلسطينيين وبذل الجهود الدولية لايقاف الحرب على غزة".



بدوره، جدد اللواء باقري دعم الجمهورية الاسلامية الايرانية لجهود العراق في ترسيخ أمنه واستقراره، ورغبة إيران في مد جسور التعاون والتنسيق في القضايا ذات الاهتمام المتبادل، كما أشاد بـ"كلمة الرئيس العراقي خلال مؤتمر المناخ في الإمارات العربية".

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