أمیرعبداللهیان یغادر طهران الى موسکو

وغادر أميرعبداللهيان طهران متوجها إلى موسکو لحضور اجتماع وزراء خارجية الدول المطلة على بحر قزوين (إيران وروسيا وكازاخستان وتركمانستان وجمهورية أذربيجان) ومتابعة القضايا الثنائية والإقليمية.

ويعقد في موسكو، الثلاثاء، الاجتماع السنوي لوزراء خارجية الدول المطلة على بحر قزوين، بحضور وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وبالإضافة إلى الاجتماع مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، سيعقد أمير عبداللهيان أيضًا اجتماعات ثنائية مع وزراء الخارجية الآخرين المشاركين في الاجتماع.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ناصر كنعاني، اليوم، في مؤتمره الصحفي الاسبوعي أن هذه الزيارة ستتم في إطار المشاركة في اجتماع وزراء خارجية الدول المطلة على بحر قزوين، وتشارك إيران غدا الثلاثاء على أعلى مستوى برئاسة أمير عبداللهيان.

وكان سفير إيران لدى موسكو كاظم جلالي قد اعلن في وقت سابق عن زيارة أمير عبداللهيان إلى موسكو للمشاركة في هذا الاجتماع وقال إنه في اجتماع موسكو سيتم البحث في تطوير مجالات التعاون في مختلف المجالات مثل أمن منطقة قزوين وتوسيع العلاقات الاقتصادية والنقل البحري والتجارة والطاقة والبيئة والمسائل القانونية ذات الصلة.

ووفقا للسفير الإيراني، سيتم في اجتماع موسكو مناقشة ترتيب الاجتماع المقبل لزعماء الدول المطلة على بحر قزوين في اجتماع موسكو.

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