خلال مباحثاته مع وزیر الدفاع العراقي.. اللواء باقري: العراق مدرج ضمن الاولویات الاساسیة لسیاسة ایران الخارجیة

وقال اللواء باقري ذلك خلال اللقاء الذي جمعه اليوم الاحد في بغداد بوزير الدفاع العراقي "سعيد العباسي"؛ وماحثات الجانبين بشان القضايا الثنائية وتطورات المنطقة لا سيما الوضع الراهن في الساحة الفلسطينية.

واضاف رئيس الاركان الايراني: ان الظروف التي تسود المنظمة اليوم تلزم على ايران والعراق تطوير التعاون بينهما في المجالات الدفاعية والامنية؛ مبينا ان مستوى التعاون بين القوات المسلحة للبلدين وبالرغم من توفر الفرص والطاقات اللازمة، الا انه لم يرق بعد الى المستوى المطلوب.

ولفت اللواء باقري ايضا، بان ايران لديهما خبرات تكتيكية وستراتيجية وفنية قيمة للغاية؛ معلنا استعداد القوات المسلحة في جمهورية ايران الاسلامية لمشاركة خبراتها العلمية وامكانياتها المتطورة مع نظيراتها في جمهورية العراق.

واكمل هذا القائد العسكري الايراني رفيع المستوى : ان القوات المسلحة الايرانية مستعدة لاجراء "مناورات انقاذ واغاثة بحرية"، ثنائية او متعددة الاطراف في منطقة الخليج الفارسي.

من جانبه، اكد وزير الدفاع العراقي، ان بلاده وشعبه بمختلف النحل السياسية يؤمنان بالوعد الالهي وعازمان على نصرة الشعب الفلسطيني.

واشاد "العباسي"، خلال مباحثاته اليوم مع "اللواء باقري"، بالانجازات الدفاعية والصناعات العسكرية المتعاظمة في ايران والتي شاهدها عن كثب خلال زيارته الاخيرة للجمهورية الاسلامية.

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