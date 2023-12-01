إیران ترد علی بیان الترویکا الاوروبیة بشأن صاروخ "فتاح -2"

وفي تصريح له اليوم الجمعة، اعتبر "كنعاني"، انه "بعد انتهاء فترة الحظر الصاروخي الذي كان مجلس الامن الدولي قد فرضه على الجمهورية الاسلامية الايرانية (في 16 اكتوبر 2023)، فإن ما زعمته الترويكا الاوروبية عبر بيانها الاخير مرفوض ويفتقر لأي معيار قانوني.

واضاف المتحدث باسم الخارجية : ان تطوير وتعزيز البنى الصاروخية المتعارف عليها في جمهورية ايران الاسلامية، يأتي في اطار سياسة الردع ووفقا للحاجة الدفاعية في البلاد.

وشدد كنعاني على، ان "توجيه الاتهامات الواهية من قبل بعض الاطراف، لا يترك اي اثر على الحقوق والاجراءات الدفاعية المشروعة للجمهورية الاسلامية الايرانية".

وفي الختام، نصح الدبلوماسي الايراني رفيع المستوى، "المانيا وفرنسا وبريطانيا"، بان تتخلى عن مزاعمها التي لا تخدم مسار التعامل بين ايران واوروبا.

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