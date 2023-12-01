ایران وروسیا والصین ستقیم مناورات بحریة مشترکة

وصرح الادميرال ايراني في مقابلة متلفزة مساء الجمعة ان يوم غد السبت سيشهد ازاحة الستار عن انجازات جديدة للقوات البحرية للجيش الايراني في معرضين سيقامان لهذا الصدد في العاصمة طهران وميناء بندر عباس على الخليج الفارسي، وقال، ان هذه الانجازات هي في مجال صنع القطع والقدرات البرمجية، والقطع البحرية الغاطسة والعائمة ، والقطع غير المأهولة الطائرة والعائمة والغاطسة.

واوضح الادميرال ايراني ان المعرض الذي سيقام في بندر عباس سيكون اكبر من معرض طهران، نظرا لوجود معدات اكثر وأهم هناك كالصواريخ والطوربيدات وباقي الاسلحة والمنظومات.

خصائص المدمرة " ديلمان"

كما اشار الادميرال ايراني خلال هذه المقابلة الى المدمرة الايرانية الصنع الجديدة " ديلمان " التي انضمت الى اسطول الشمال في البحرية الايرانية قبل ايام، قائلا ان هذه المدمرة تملك 4 محركات منفصلة عن بعضها البعض و4 مراوح تحت سطح الماء ايضا وهذا يؤمن لها بقاء افضل على سطح الماء وتوفيرا في الوقود المستهلكة بصورة كبيرة ، ومدى ابحار اكبر.

المناورات الايرانية العمانية المشتركة

وخلال هذه المقابلة تناول قائد بحرية الجيش الايراني موضوع المناورات البحرية المشتركة بين ايران وعمان موضحا ان مناورات بحرية مشتركة بين البلدين جرت يوم امس الخميس وكانت لعمليات النجدة البحرية ، وهذه مناورات تجري بصورة سنوية بين البلدين ، وتستضيف السواحل الايرانية هذه المناورات في عام، وفي العام التالي تستضيف سواحل سلطنة عمان الشقيقة والجارة هذه المناورات بالتناوب.

واضاف ان من اهم نتائج هذه المناورات هي التعاضد في مجال البحر ، فنحن انطلقنا في هذا المجال خطوة بخطوة، والان وصلنا الى مرحلة بامكاننا القيام بهذا العمل بصورة مشتركة كانقاذ سفينة ما بصورة مشتركة ودخول القوات بصورة مشتركة الى تلك السفينة والقيام بما يجب.

كما اوضح الادميرال ايراني ان نقل الخبرات والتجارب والتدريبات يعتبر مجالا هاما في هذه المناورات المشتركة ، وبعد عقد جلسات التنسيق بين الجانبين ونقل التجارب وتبادل المعرفة يتم الانتقال الى مرحلة تنفيذ العمليات، موضحا ان وحدات جوية ايضا شاركت الى جانب القطع البحرية في هذه المناورات المشتركة مع عمان وان هذا التنسيق الحاصل قد تحقق رغم ان الوصول اليه امر معقد ، لكنه مؤثر جدا من حيث القيادة والسيطرة وستظهر آثارها.

وشدد قائد القوات البحرية للجيش الايراني بان الرسالة الرئيسية لهذه المناورات المشتركة في المنطقة هي اظهار القدرة على الحفاظ على امن المنطقة وعدم وجود الحاجة لتواجد الدول الاجنبية، فدول المنطقة قادرة على ارساء الامن عبر التعاون فيما بينها.

مناورات قادمة بمشاركة عدد اكبر من الدول

وفي جانب آخر من هذه المقابلة اشار الادميرال ايراني الى المناورات المركبة التي تشارك فيها عدة دول بوحدات غاطسة وعائمة ووحدات جوية الى جانب بعضها، مضيفا بان مناورتين من هذا النوع جرت في مياه المنطقة بمشاركة 3 دول (ايران والصين وروسيا) لكن الدول التي دعتها ايران للمشاركة في المناورات المركبة لهذا العام هي اكثر عددا وان كل دولة ستشارك بمعدات واسلحة خاصة بها ، وهذا يؤسس لعلاقات بحرية بين الدول المختلفة وهذا يعني بشكل ما، بلورة تحالف جديد.

واوضح بأن الدول المشاركة في هذه المناورات المركبة لهذا العام هي 3 دول رئيسية هي ايران وروسيا والصين وتمت ايضا دعوة باكستان والبرازيل وعمان والهند وجنوب افريقيا ، وان هذه الدول اعلنت بأن اساطيلها ستشارك في هذه المناورات ، كما وجهنا الدعوة للدول المشاطئة لبحر قزوين للمشاركة في هذه المناورات بصفة مراقب.

ونوه الادميرال ايراني الى ان قاعدة للامن البحري تم انشاؤها قرب المياه الاقليمية الايرانية خلال العام المنصرم وهي على اتصال مع قواعد الامن البحري لباقي الدول الجارة حيث يتم تبادل المعلومات فيما بينها وتلبية طلبات النجدة التي تتلقاها ، وان هذه القاعدة تتولى قيادة المناورات المركبة القادمة، مضيفا بأن هناك طاولة مجهزة بكافة المعدات وعلم كل الدول الجارة والصديقة لنا قد اعدت في تلك القاعدة وان 3 دول حتى الان اعلنت جهوزيتها لتواجد مندوب لها في هذه القاعدة بدءا من عام 2024.

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