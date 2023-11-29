إیران والإمارات تؤکدان على ضرورة إیصال المساعدات إلى أهالي غزة

وجری خلال الاتصال الهاتفي تبادل وجهات النظر بشأن المستجدات في منطقة الشرق الأوسط وبحث تداعياتها الإنسانية والأمنية.

وناقش الجانبان أهمية إيصال المساعدات الإغاثية والطبية إلى أهالي غزة بوتيرة مكثفة وعلى نحو آمن ومستدام، وتطرقا إلى الأوضاع الراهنة في ضوء الهدنة التي تم التوصل لها.

كما استعرضا ملف مكافحة التغير المناخي والجهود العالمية المبذولة في هذا الصدد في إطار استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 الذي تنطلق أعماله غدا في مدينة إكسبو دبي.

وأكد عبدالله بن زايد آل نهيان خلال الاتصال الهاتفي على الأولوية القصوى لحماية أرواح كافة المدنيين، ودعم دولة الإمارات لكافة الجهود الإقليمية والدولية التي تهدف لإنهاء التطرف والتوتر والعنف في المنطقة، مشيرا إلى ضرورة تكثيف إيصال المساعدات الإنسانية لأهالي غزة بما يلبي احتياجاتهم.

كما جرى خلال الاتصال الهاتفي بحث العلاقات الثنائية ومجالات التعاون المشترك بما يلبي المصالح المشتركة للبلدين.

وفي اليوم الـ54 من الحرب التي يشنها الاحتلال على غزة، تسلمت الحكومة الإسرائيلية أسماء الدفعة السادسة من المحتجزين الذين سيتم إطلاقهم الليلة في إطار صفقات التبادل مع حركة حماس.

وفي حين طالب زعماء دول بتحويل الهدنة إلى وقف دائم لإطلاق النار، استأنفت بعض مستشفيات غزة العمل، رغم نقص الوقود.

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