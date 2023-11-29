قائد الثورة: جرائم الکیان الصهیوني في غزة فضحت الغرب

واستقبل سماحة قائد الثورة الاسلامية اية الله على الخامنئي جمعا كبيرا من التعبويين اليوم الاربعاء في حسينية الإمام الخميني (ره) في طهران.

وقال سماحته خلال استقباله هولاء التعبويين، ان عملیة طوفان الأقصى ادت الى تغيير جدول السياسات الأمريكية في المنطقة وإن شاء الله لو استمرت ستمحو الجدول.

واضاف: ان طوفان الأقصى كانت حدثا تاريخيا تم تنفيذها ضد الکیان الصهيوني، لكنها في الحقيقة تعتبر "نزع الأمركة".

وقال سماحته إن الجرائم الوحشية التي يرتكبها الکیان الصهيوني ضد أهل غزة فضحت الکیان وأمريكا والدول الأوروبية الشهيرة والحضارة والثقافة الغربیة.

وأضاف أن ثقافة الغرب وحضارته هي نفس الحضارة التي عندما يستشهد خمسة آلاف طفل بقنبلة فسفورية، يقول نظام دولة غربية ما، إن إسرائيل تدافع عن نفسها؛ هل هذا الدفاع عن النفس؟ هذه هي الثقافة الغربية؛ وفي هذه الحالة، فضحت الثقافة الغربية وشوهت سمعتها.

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