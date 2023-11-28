الحرس الثوري: حاملة الطائرات الأمریکیة في الخلیج الفارسي إمتثلت لأوامرنا

واضاف العميد تنکسيري انه بعدما واجهت حاملة الطائرات الأميركية زوارقنا، غيّرت مسارها واتجهت نحو جنوب الحليج الفارسي امتثالا لتعليماتنا وقال: الأميركيون يعرفون جيداً أننا نرصد كل تحركاتهم في الخليج الفارسي ونسيطر على المنطقة ولا سيما مضيق هرمز .

وتابع : من الحكمة أن يتصرف الأمريكيون بعقلانية في الخليج الفارسي، وليس لدينا حالة واحدة في رحلاتهم إلى الخليج الفارسي خلال السنوات الأخيرة التي دخلوا فيها مياهنا، وعندما يكون الأمريكيون في الخليج الفارسي، هم أنفسهم يعلمون أنهم في كيس فمه في أيدينا، وهم في مرمى صواريخنا وانظمتنا تماماً، ولا يحاولون أبداً الاشتباك معنا أو الدخول في تحدي.

وقال: كانت طائراتنا بدون طيار فوقهم في ذلك اليوم وابلغناهم بضرورة هبوط مروحياتهم وأكدوا أننا فوق سفينتنا وأطاعوا أوامرنا.

وختم تصريحاته بالقول : لدينا فيديوهات وصور لجميع تحركاتهم وهذه المرة عندما دخلوا كانوا أكثر امتثالا وتعاونا من المرة السابقة.

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