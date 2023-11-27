المدمرة الإیرانیة "دیلمان" تلتحق بالأسطول الشمالي لبحریة الجیش الایراني

و مدمرة "ديلمان" هي المدمرة الخامسة من مشروع موج - فئة جماران، والتي صممتها واشرفت عليها القوة البحرية الاستراتيجية لجيش الجمهورية الإسلامية الايرانية.وقد تم بناؤها في مجمع الصناعات البحرية في ايران.وصباح اليوم التحقت بالاسطول الشمالي لبحرية الجيش الايراني.

وهذه المدمرة الإيرانية محلية الصنع، تتمتع بأكثر الانظمة الدفاعية والقتالية تعقيدا بحيث تم تجهيزها بمختلف انواع المعدات والمدافع الثقيلة والرشاشة والطوربيدات .

وعلاوة على ذلك، فإنها تمتاز بقدرة الابحار لمسافات طويلة وبمنظومة مطاردة تخولها انجاز مهام البحث والاكتشاف والتعرف والرصد والمواجهة وتدمير أي تهديدات جوية وسطحية وتحت سطحية إذا لزم الأمر.

كما يعد سطح الطيران الذي يتمتع بالقدرة على الهبوط والإقلاع بالمروحية أحد الميزات التشغيلية المهمة لمدمرة ديلمان.

وتعد المدمرة الإيرانية ديلمان مظهرا آخر من مظاهر قوة الصناعة الدفاعية الايرانية في تلبية احتياجات البحرية الإيرانية وتكشف عن مدى الكفاءة والمهارة التي بلغتها ايران في مجال التصنيع البحري.

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