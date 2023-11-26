متحدث الخارجیة: الکیان الصهیوني المزیف سیفعل کل شیء لتجنب هزیمته

واعتبر كنعاني، في تصريح له خلال اجتماع رؤساء المنظمات غير الحكومة والنشطاء في مجال المقاومة بمبنى رئاسة الجمهورية في طهران (الاحد)، اعتبر ان الانتصار (في عملية طوفان الاقصى) شكّل انطلاقة جديدة للمقاومة من اجل تحقيق اهدافها الغائية المتمثلة في تحرير القدس الشريف".

واضاف، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية كانت على الدوام طوال السنوات الـ 24 الماضية، الداعم الرئيسي لفلسطين ولم تغفل ايّ مساعدة في هذا السياق.

وفي جانب اخر من تصريحاته، قال المتحدث باسم الخارجية الايرانية: ان ضرورة دعم المؤسسات الشعبية للقضية الفلسطينية اليوم، باتت ملحّة اكثر من اي وقت مضى اليوم، وبما يلزم توظيف الطاقات الجيدة والارضية المناسبة التي تزخر بها تلك المؤسسات من اجل حماية الشعب الفلسطيني واستعادة حقوقه المسلوبة.

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