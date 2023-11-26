رئیسي: لا یحق لأمریکا إتخاذ القرارات لأهل غزة

وأكد إبراهيم رئيسي خلال اتصال هاتفي مع نظيره التركي رجب طيب اردوغان، أن شعب غزة يجب أن يقرر مستقبل غزة من خلال حماس كحكومة شرعية وقانونية تعتمد على التصويت العام في هذه المنطقة.

وأضاف: ليس لأمريكا الحق في التدخل أو اتخاذ أي قرارات لأهل غزة، وأي إجراء تتخذه في هذا الصدد سيكون مصيره الفشل.

واعتبر إيران وتركيا دولتين مهمتين ومؤثرتين في العالم الإسلامي، وأعرب عن أمله في أن يكون التعاون المشترك بين البلدين نموذجا للتفاعل والتعاون بين الدول الإسلامية.

ووصف العلاقات بين البلدين بالودية والتاريخية تقوم على حسن الجوار والقيم الدينية والمصالح المشتركة للشعبين الإيراني التركي واعتبر أنه من المهم تعزيز وتحسين مستوى التعاون والعلاقات بين طهران وأنقرة في مختلف الأبعاد السياسية والاقتصادية والثقافية.

وفي جزء آخر من هذا الاتصال الهاتفي أكد رئیس الجمهوریة أن أمريكا هي القاتلة لأهل غزة، ووصف أي تدخل أمريكي في مستقبل غزة بأنه استمرار لجريمة أمريكا.

من جانبه شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في هذا الاتصال الهاتفي، على الجهود المبذولة للارتقاء بعلاقات بلاده مع ايران إلى مستوى متميز واستثنائي، مشيراً إلى العلاقات الطيبة والبناءة بين طهران وأنقرة.

كما أكد أردوغان على استعداد بلاده لعقد اجتماع المجلس الأعلى للتعاون بين البلدين.

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