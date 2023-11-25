إیران تؤکد وساطتها للافراج عن اسرى تایلاندیین

واوضح كنعاني في تصريح لوکالة إرنا، انه منذ الاسبوع الاول بعد اندلاع الحرب الصهيونية على غزة، وبناء على مطلب السلطات التايلاندية، على سبيل المثال المباحثات التي اجراها وزير خارجية هذا البلد مع نظيره الايراني في الدوحة، وطلبه لتسهيل اجراءات الافراج عن اسرى تايلانديين، فقد تمت متابعة الامر بصورة مشتركة بين جمهورية ايران الاسلامية ودولة قطر، كما سُلمت الى المسؤولين في حماس قائمة باسماء هؤلاء الاسرى، لينظروا في الامر من منطلق انساني.

واضاف : لقد اخذ المسؤولون في حماس هذا الامر بعين الاعتبار، حيث جرى الافراج عن عدد من الاسرى التايلانديين، عقب تنفيذ وقف النار في غزة.

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