وزیر الخارجیة الایراني في الدوحة للتشاور بشان فلسطین

وكان امير عبداللهيان قد استهل جولته الاقليمية امس من بيروت التقى هناك كبار المسؤولين اللبنانيين.

وهذه هي الزيارة الثالثة لوزير الخارجية الايراني الى قطر منذ بدء الحرب على غزة.

وفي ظل نجاح الحراك الدبلوماسي الايراني والمقاومة الفلسطينية في غزة، وفرض الهدنة المؤقتة على الكيان الصهيوني، تستمر الجهود لتثبيت واستمرار وقف النار.

وسيلتقي وزير الخارجية الايراني في الدوحة نظيره القطري.

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