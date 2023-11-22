قادة المقاومة الفلسطینیة یلتقون وزیر الخارجیة الایراني في لبنان

واللقاء بين امير عبداللهيان وقياديي المقاومة الفلسطينية اليوم، هو الاول من نوعه بعد التوصل الى "اتفاق هدنة مؤقتة" بين حركة حماس والكيان الصهيوني حول تبادل الاسرى بوساطة قطرية.

واستعرض الجانبين خلال هذا اللقاء، اخر التطورات المتعلقة بالعدوان الصهيوني الاثم والدوموي ضد قطاع غزة، واتفاق وقف النار المرتقب والسبل الكفيلة باستمراره والمساعدات الانسانية للشعب الفلسطيني المظلوم.

يضاف الى ذلك، انه اللقاء تناول مستجدات العملية السياسية في لبنان ايضا.

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