عبداللهیان ونظیره القطري یبحثان هاتفیا الاوضاع في غزة

وأكد الوزيران خلال هذا الاتصال الهاتفي على اعتبار الكيان الصهيوني مسؤولا عن الاوضاع الجارية في الاراضي المحتلة وطالبا بتحرك عاجل للمجتمع الدولي لارغام الكيان الصهيوني على وقف انتهاكه الصارخ للقوانين الدولية.

وشدد اميرعبداللهيان وآل ثاني على ضرورة قيام الدول الاسلامية والعربية بنجدة الشعب الفلسطيني الأعزل بشكل فوري.

كما ناقش الوزيران في هذا الاتصال الهاتفي بينهما احدث المبادرات السياسية الرامية لوقف جرائم الحرب الصهيونية في غزة.

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