محادثة هاتفیة بین أمیرعبداللهیان ولافروف بشأن غزة

وجاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الإيرانية، تم خلاله بحث الأوضاع في قطاع غزة.

وأضاف البيان: "ووصف أمير عبد اللهيان أنّه من المهم منع التطهير العرقي والهجرة القسرية لسكان غزة والضفة الغربية، وشدّد على الحاجة للعب روسيا دورا أكثر نشاطا في تحقيق السلام والأمن في المنطقة".

وعن الحرب على غزة، أوضح لافروف أن "واشنطن لا تريد تقييد أيدي إسرائيل والسبب برأيي أن الولايات المتحدة لا تريد إنهاء النزاع بطريقة لا تريدها تل أبيب".

من جهته، اقترح عبداللهيان قبل أيام أن يشكل مجلس حقوق الإنسان "فريق خبراء لتوثيق أفعال الكيان الصهيوني في غزة".

وأشار أمير عبد اللهيان خلال لقائه المفوض السامي لدى الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى "الجهود الحثيثة والمستمرة التي تبذلها إيران لإنهاء العدوان الصهيوني على غزة وعدم توسيع رقعة الحرب ما من شأنه إخراج الوضع عن نطاق السيطرة".

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