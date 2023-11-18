عبداللهیان: إذا تم استهداف القوات الإیرانیة في سوریا فسنرد بقوة

وتابع الوزير امير عبداللهيان قائلا : أنا لست رجلا عسكريا، لكن الاستراتيجيين العسكريين يعتقدون أن وصول السفن الأمريكية بالقرب من منطقتنا وتوافر هذه السفن ليس نقطة قوة أمريكا، بل يزيد من معدل ضرر هذه السفن .

وفي جابن اخر من المقابلة اعتبر عبداللهيان ان الكيان الصهيوني هي مجموعة نيابية عن أميركا، لكن ليس لدى ايران أي مجموعة نيابية في المنطقة. حزب الله هو حركة مقاومة ضد كيان الاحتلال الإسرائيلي، وله هوية مستقلة، وهو لبناني، ولا يتلقى أوامر من إيران، لكن لديه علاقة جيدة مع إيران.

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