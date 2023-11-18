إیران وأذربیجان تؤکدان على دور الآلیات الإقلیمیة في إرساء السلام

وأکد وزير الخارجية الأذربيجاني في الاتصال، على ضرورة تعزيز الحوار والآليات الإقليمية بعيداً عن التدخلات الخارجية، لحل قضايا المنطقة.

بدوره، أكد “أمير عبد اللهيان” خلال الاتصال، على دور الآليات الإقليمية في سياق إرساء السلام وتعزيز التقارب بين دول المنطقة.

وأضاف وزير الخارجية الايراني : بطبيعة الحال، كلما عززنا آليات التعاون الاقليمية، سيعود ذلك بالمنفعة إلى دول منطقتنا.

وأعرب الجانبان الإيراني والأذربيجاني، في ختام هذا الاتصال، على ضرورة تظافر الجهود المشتركة بالصعيدين الاقليمي والدولي.

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