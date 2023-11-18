بدء مسیرات جماهیریة حاشدة للشعب الایراني دعما للفلسطینیین
انطلقت اليوم السبت، مسيرات جماهيرية مليونية بمشاركة ابناء الشعب الايراني الابي في المدن الإیرانیة تعبيرا عن تضامنهم ودعمهم للشعب الفلسطيني وتنديدا لجرائم الكيان الصهيوني بحق هذا الشعب المظلوم.
وبدأت هذه المسيرات، صباح الیوم السبت في بعض المحافظات الإيرانية، بما في ذلك فارس، كيلان، خوزستان، زاهدان وبمشاركة مختلف الشرائح المجتمعية نساء ورجالا وشيوخا وشبابا؛ مرددين هتافات ضد الكيان الصهيوني قاتل الاطفال.
ومن المقرر أن يعقد هذا التجمع الجماهيري بعد ظهر اليوم في العاصمة طهران وبعض المدن الأخرى.
وکان رئيس مقر مجلس تنسيق الاعلام الاسلامي للانتفاضة والقدس العميد "رمضان شريف" أعلن عن تنظيم مسيرة وطنية نصرة لأطفال غزة اليوم السبت 18 تشرين الثاني/نوفمبر.
وأضاف أن قائد الحرس الثوري الإسلامي اللواء حسين سلامي سیلقي كلمة خلال هذه المسيرة .