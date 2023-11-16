عبداللهیان یجری محادثات صریحة ومهمة مع نظیرته الفرنسیة حول غزة

والتقى حسين أمير عبد اللهيان، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الذي يزور جنيف على رأس وفد لمواصلة المشاورات حول الوضع في غزة مع وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا في جنيف.

وتم خلال هذا اللقاء تبادل الآراء حول التطورات الراهنة في غزة، وأبدى الطرفان وجهات نظرهما حول أبعاد الأزمة وسبل إنهائها.

كما تم خلال هذا اللقاء مناقشة بعض القضايا القنصلية والثنائية.

واتفق الطرفان على مواصلة المشاورات المشتركة على مختلف المستويات.

وكتب أمير عبداللهيان في مدونة له على موقع التواصل الاجتماعي إكس: أجرينا في جنيف محادثات صريحة ومهمة مع وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا بشأن التطورات في فلسطين والقضايا الثنائية والقنصلية وآفاق العلاقات الإيرانية الفرنسية.

وأضاف: انه وضمن التحذير من عواقب استمرار جرائم الحرب في غزة، تم التأكيد على الوقف الفوري لأعمال الإبادة الجماعية في غزة، وإرسال المساعدات الإغاثية، وتبادل الأسرى المدنيين.

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