عبداللهیان ینفي تورط إیران في استهداف مدمرة أمریکیة بمسیرة

جاء ذلك خلال حوار عبد اللهيان مع قناة "سي بي إس نيوز" الأمريكية في معرض رده على سؤال حول دعم إيران للجماعات المسلحة في الشرق الأوسط.

وأكد أن هذه الجماعات تتخذ قراراتها بشكل مستقل باستهداف المصالح الأمريكية في العراق وسوريا ولا علاقة لإيران بأفعالها.

وكان البنتاغون أعلن أن المدمرة الأمريكية "تماس هودنر" أسقطت طائرة بدون طيار قادمة من اليمن صباح الأربعاء.

واتهم عبد اللهيان في حوار مع "سي بي إس" الولايات المتحدة بتصعيد الحرب في غزة، حيث أكد أن إيران لم ترغب بتوسع نطاق هذه الحرب لكن "أمريكا صعدتها من خلال تكثيف دعمها للكيان الصهيوني".

واعتبر وزير الخارجية الإيراني أن ما قامت به "حماس" هو حق مشروع للدفاع عن نفسها.

وفي حديث آخر أكد عبد اللهيان أن المقاومة الفلسطينية "حركة تحرير وطنية مشروعة وليست جماعة إرهابية"، بينما "لا يوجد أي منطق أو أساس لإسناد حق الدفاع المشروع لكيان الاحتلال".

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