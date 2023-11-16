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قائد الثورة: یتعیّن على الجمیع توفیر ظروف انتخابیة حماسیة
اكد قائد الثورة الاسلامية "اية الله السيد علي الخامنئي" على، ان الجميع ملزمون بأن يهيئوا الارضية المناسبة لاجراء انتخابات حماسية لمجلس الشورى الاسلامي، في دورته الثانية عشرة بنهاية العام الجاري (الايراني في 20 اذار / مارس 2024م).
جاء ذلك خلال اللقاء بين اعضاء مجلس صيانة الدستور، اليوم الخميس، مع سماحة قائد الثورة؛ حيث اشاد بجهودهم وعرض عليهم بعض التوجيهات حول المسؤولية التي يتولاها المجلس قبال القانون.
واضاف اية الله العظمى الخامنئي، ان الجميع يتحمّلون المسؤولية لإقامة انتخابات حماسية خلال شهر اذار / مارس القادم.