الوکالة الدولیة للطاقة الذریة: مخزون الیورانیوم المخصب لدى إیران یتجاوز 22 مرة الحدود المسموح بها

وتدعي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقريرها الجديد أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب وصل إلى 22 ضعف الحد المسموح به في الاتفاق النووي .

وجاء في هذا التقرير أن كمية مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 20% على شكل UF6 زادت بمقدار 31.3 كجم ووصلت إلى 567.1 كجم.

وفي هذا التقرير، أعرب رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أيضًا عن قلقه من أن إيران يبدو أنها توقفت عن تنفيذ البيان المشترك الصادر في مارس/آذار بشأن إعادة تركيب معدات المراقبة التابعة للوكالة.

وفي هذا التقرير ربع السنوي، زعم غروسي أيضًا أن الإجراء الذي اتخذته إيران بمنع أنشطة العديد من المفتشين ذوي الخبرة للوكالة الدولية للطاقة الذرية تم بطريقة تعطل بشكل خطير قدرة الوكالة على تنفيذ أنشطة التحقق.

وفي سبتمبر من هذا العام، ألغت الجمهورية الإسلامية الإيرانية تفويض 8 مفتشين ألمان وفرنسيين لهذه المنظمة الدولية في إيران بعد إصدار بيان مناهض لإيران في مجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية.

وزعمت الدول الثلاث فرنسا وألمانيا وإنجلترا على هامش الاجتماع الربع سنوي لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن إيران لم تلتزم بتعهدات البيان المشترك مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مارس الماضي.

حينها أعلن "رافائيل غروسي"، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في بيان له، أن إيران ألغت أنشطة العديد من مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ذوي الخبرة.

وجاء قرار جمهورية إيران الإسلامية هذا بعد أن تنصل الأعضاء الأوروبيون الثلاثة عن الالتزام بتعهداتهم عقب خروج اميركا من الاتفاق النووي رغم تعاون إيران البناء مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بالاضافة الى ممارستهم الضغط على جمهورية إيران الإسلامية بشتى الطرق، ومن خلال إصدار بيانات غير بناءة، بهدف تعطيل عملية التعاون بين إيران والوكالة.

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