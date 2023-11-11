الرئیسان الایراني والسوري یؤکدان من الریاض: قوة المقاومة هي التی تقرر المصیر النهائي

وإستعرض ابراهيم رئيسي مع نظيره السوري بشار الاسد على هامش القمة الاسلامية العربية في الرياض، اخر التطورات داخل فلسطين، واكد الجانبان على ضرورة اتخاذ قرارات عملية وتنفيذية خلال القمة حول الوضع الراهن في غزة، بما في ذلك الوقف الفوري لعمليات القصف ضد المنازل ورفع الحصار وتوسيع نطاق المساعدات الانسانية الى غزة، باعتبارها 3 مطالب رئيسية ينبغي لقمة الرياض ان تحققها.

واتفق رئيسي والاسد ايضا على مواصلة التنسيق والمشاورات الثنائية بهدف متابعة الوضع الميداني في غزة، مع التاكيد بان العنصر الوحيد والمقرر النهائي للوضع هي قوة المقاومة التي ماضية بكل حزم في هذا النضال.

الى ذلك، اثنى الرئيس السوري على كلمة نظيره الايراني خلال قمة الرياض التي، وصفها نيرة ومساندة حول الوضع في غزة؛ مؤكدا بدوره ضرورة الوقف الفوري للهجمات الصهيونية على غزة والشروع في عمليات الاغاثة للشعب المظلوم هناك.

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