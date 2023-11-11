عبداللهیان: رئیسي سیقدم مقترحات مهمة بقمة الریاض/ نتنیاهو تعرض لثاني أکبر هزیمة له

وأكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في رسالة على منصة X: اليوم، ونظراً لأهمية قضية غزة، ستعقد في الرياض قمة استثنائية لرؤساء الدول الإسلامية والعربية، وسيطرح الرئيس الإيراني مقترحات مهمة في القمة.

وأضاف: نتنياهو مني بهزيمة كبرى ثانية رغم الحضور الكامل للولايات المتحدة في الحرب في غزة.

وتستضيف العاصمة السعودية الرياض السبت قمة استثنائية مشتركة لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي مخصصة لبحث الوضع في قطاع غزة.

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