رئیسي خلال توجهه إلى السعودیة: أمریکا تمنع إعلان وقف إطلاق النار في غزة والعالم یرى وجهها الحقیقي

قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي قبيل مغادرته إلى الرياض للمشاركة في الاجتماع الطارئ لرؤساء الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي: هذه الرحلة تأتي تلبية لدعوة من الرئيس المحترم لمنظمة التعاون الإسلامي التي يتولى الملك السعودي رئاستها الدورية.

وأضاف: هذا اجتماع طارئ بشأن القضية الفلسطينية، وكانت إيران طلبت عقد هذا الاجتماع الطارئ قبل شهر، لكنه لم يعقد في كل مرة لأسباب معينة.

وقال الرئيس الإيراني: إذا لم تكن الجرائم التي ترتكب في غزة اليوم جرائم ضد الإنسانية، فما هو مثال الجرائم ضد الإنسانية؟ أميركا تعلن في تصريحاتها أنها تريد عدم اتساع نطاق الحرب، ووجهت رسالة إلى إيران وبعض الدول، لكن هذا التصريح لا ينسجم مع تصرفات أمريكا. آلة الحرب في غزة في أيدي أمريكا، أمريكا أوقفت وقف إطلاق النار في غزة وتوسع نطاق الحرب، الوجه الحقيقي لأمريكا يجب أن يعرفه العالم.

وقال رئيسي، إن هذا الاجتماع ينتظره الجميع، وخاصة الأمة الإسلامية، وقال: من المتوقع أن يتوصل رؤساء الدول الإسلامية إلى قرار حاسم بشأن قضية فلسطين، وهي القضية الأكثر أهمية في العالم، و أن هذا القرار سيتم تنفيذه بالكامل. ولم يعد هذا المجال مجال الكلام وإعلان المواقف، بل يجب أن يكون ميدان العمل.

ودعا إلى الوقف السريع للقصف وفتح الطريق لمساعدة شعب غزة المظلوم والأقوياء، ورفع الحصار عن غزة وإعمال حقوق غزة باعتبارها الفلسفة الأساسية لإنشاء هذه المنظمة وقال: إذا ونحن ننظر إلى تاريخ وفلسفة إنشاء هذه المنظمة وهي فلسطين.

وتابع: لقد ذكرت لدى عودتي من طشقند أن قضية فلسطين قد طغت على جميع القضايا الأخرى في القمة السادسة عشرة لمنظمة التعاون الاقتصادي. ونأمل أن نكون صوت الشعب وأن يؤدي تقارب الدول الإسلامية ووحدتها إلى حل القضية الفلسطينية.

وذكر رئيسي أن أصحاب الفكر في كل أنحاء العالم نزلوا اليوم إلى الميدان لدعم فلسطين، وقال: اليوم ترتفع صرخة العالم أجمع لمساندة أمريكا ضد جرائم الكيان الصهيونيس وإبادة الشعب الفلسطيني.

وتستضيف العاصمة السعودية الرياض السبت قمة استثنائية مشتركة لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي مخصصة لبحث الوضع في قطاع غزة.

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