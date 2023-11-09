رئیسي سیحضر اجتماع قمة الدول الاسلامیة في السعودیة

وقال جمشيدي في تصريح له اليوم الخميس: ان الرئيس رئيسي قال في لقائه مع أردوغان على هامش اجتماع منظمة "إيكو" إنه إذا لم يتمكن اجتماع الرياض من ان يكون مؤثرا في مساعدة أهل غزة، فأنني أرى احتمال اتساع نطاق المواجهة امرا جادا لأن الشعوب ستشعر بالاحباط من تاثير الحكومات الإسلامية.

وأصدرت منظمة التعاون الإسلامي بيانا أعلنت فيه: أن الاجتماع الاستثنائي لهذه المنظمة لاستعراض التطورات في قطاع غزة سيعقد يوم الأحد القادم 12 نوفمبر.

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