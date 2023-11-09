رئیسي وأردوغان یؤکدان أهمیة القمة الاسلامیة بالریاض في وقف إطلاق النار بغزة

وأكد رئيسا إيران وتركيا، بعد مفاوضات مفصلة حول قضية فلسطين على هامش قمة منظمة التعاون الاقتصادي في أوزبكستان، ضرورة اتخاذ قرارات عملية وفعالة في القمة الإسلامية الطارئة بالرياض المقرر عقدها يوم الاحد المقبل، مطالبان بوقف فوري لقصف علی غزة ورفع الحصار عنها.

وأعلنت منظمة التعاون الإسلامي عقد قمة طارئة الأحد المقبل 12 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري في العاصمة السعودية الرياض، لبحث العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة مع دخول القصف الإسرائيلي على القطاع.

ووصل اية الله رئيسي صباح اليوم الخميس إلى اوزبكستان للمشاركة في القمة الـ16 لمنظمة التعاون الاقتصادي (ايكو).

وانطلقت قمة لمنظمة التعاون الاقتصادي (أيكو) الاقليمية في طشقند اليوم بحضور الرئيس الإيراني آية الله إبراهيم رئيسي.

وكان في استقبال الرئيس الايراني في مطار طشقند رئيس وزراء أوزبكستان ومسؤولين آخرين.

والتقى آية الله رئيسي، في وقت سابق من اليوم نظيره الاوزبكي شوكت ميرضیایف وأعرب عن ارتياحه لعملیة تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين البلدين خاصة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والتجارة والنقل والقضايا النقدية والمصرفية.

وشدد على ضرورة وضع الأهداف ومحاولة تحسين مستوى التعاون في المجالات المذكورة.

کما التقى رئیس الجمهوریة،نظيره الأذربيجاني "إلهام علييف" على هامش قمة منظمة أيكو في طشقند.

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