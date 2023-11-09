"إدعاءات کاذبة وسخیفة".. إیران تدین بیان وزراء خارجیة مجموعة السبع

وقال كنعاني في بيان صدر اليوم الخميس إن الأسلحة النووية لا مكان لها في العقيدة العسكرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، و"أهداف إيران وبرنامجها النووي سلمية تماما، وفي هذا الصدد، أوفت إيران بجميع التزاماتها، و وهذا الأمر أكدته الوكالة الدولية مرات عديدة، وقد وصلت الطاقة الذرية" حسب البيان.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن نهج السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في منطقة غرب آسيا كان دائمًا في اتجاه استقرار وأمن هذه المنطقة، وأضاف؛ وتشير الأدلة التاريخية والتجارب الحالية إلى أن الوجود العسكري لدول من خارج المنطقة كان أحد أهم عوامل وعناصر خلق حالة من انعدام الأمن وتأجيج عدم الاستقرار في هذه المنطقة.

وردا على ما ورد في البيان المذكور من "ادعاءات كاذبة وسخيفة" بشأن فصائل المقاومة في فلسطين ولبنان والمطالب غير ذات الصلة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، قال كنعاني أيضا إنه منذ بداية الأزمة الحالية في غزة، بذلت الجمهورية الإسلامية جهودا متواصلة لوقف الهجمات العسكرية. وبدأ النظام الصهيوني المعتدي بمهاجمة غزة وحماية حياة مواطنيها وسكانها العزل، وهو ما لا يزال مستمرا.

وتابع أنه من المثير للدهشة والمؤسف للغاية أن مؤسسي احتلال أرض الشعب الفلسطيني وصانعي النظام الإسرائيلي المزيف والداعمين الكاملين لجرائم الحرب التي يرتكبها الصهاينة ضد شعب فلسطين المظلوم يوضعون أنفسهم في موقف المطالبين، ومن خلال تغيير موقف الظالم والمظلوم، يتهمون فصائل المقاومة والتحرير في فلسطين بالتطرف وخلق عدم الاستقرار والتوتر في المنطقة.

وأضاف كنعاني، اغتصاب أرض الشعب الفلسطيني، والقتل الجماعي والإبادة الجماعية للسكان وأصحاب الأراضي الفلسطينية، وتدمير المنازل والمزارع، والاعتداء على الأماكن الدينية والإسلامية والمستشفيات والمراكز الطبية وتدميرها، وقتل الأطفال والاعتقال والتعذيب رجالاً ونساءً وحتى أطفالاً، إذلال وإهانة كرامة الأمة الفلسطينية وعشرات ومئات الأفعال التي تنتهك حقوق الإنسان والقانون الدولي ما هي إلا جزء من الجرائم التي يرتكبها نظام الاحتلال بحق شعب فلسطين المظلوم ولا يزال يستمر في ذلك.

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية الإيرانية أن المتوقع من اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في طوكيو هو الوفاء بمسؤوليتهم الدولية، بما في ذلك إدانة أعمال النظام الصهيوني التي تنتهك حقوق الإنسان والقانون الدولي في غزة، التوقف عن دعم جرائم الحرب والإبادة الجماعية في غزة، وتسعى لإنهاء الفوري وغير المشروط للهجمات العسكرية ورفع الحصار عن غزة وحرية وصول مواطنيها وسكانها إلى المساعدات الإنسانية الدولية.

واعتبر المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية الإيرانية أن الادعاءات الموجهة ضد بلاده فيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا والبرنامج الصاروخي والطائرات بدون طيار والجهات غير الحكومية والأمن البحري والممرات المائية، لا أساس لها من الصحة ولا قيمة لها، وتنبع من أهداف ودوافع سياسية.

وقال كنعاني أيضا إن حقوق الإنسان في نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية ودستورها وقوانينها الداخلية الأخرى لها مكانة دينية وأخلاقية وإنسانية عالية والحكومات التي تنصح إيران باحترام حقوق الإنسان فمن الأفضل مراجعة السجلات السوداء لهذه الدول في مجال حقوق الإنسان، وكذلك إنهاء العار المتمثل في دعم وأد الأطفال وجرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يرتكبها النظام الصهيوني في غزة.

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