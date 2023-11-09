ردا على تقریر الوکالة الدولیة للطاقة الذریة.. ایرواني: لا ینبغی تحریف الحقائق عند التطرق للبرنامج النووي الایراني السلمي

وقال أمير سعيد إيرواني، سفير إيران ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، يوم الأربعاء بالتوقيت المحلي: من المثير للقلق أن تستمر بعض الدول في حرمان الدول النامية من الوصول إلى التكنولوجيا النووية، منتهكة بذلك قوانين الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومعاهدة حظر الانتشار النووي، في حين يدعم البعض بسخاء الكيان الإسرائيلي حتى مع الترسانات السرية لأسلحة الدمار الشامل. إن التدابير القسرية الاحادية والمعايير المزدوجة تضر بالاستخدام السلمي للطاقة النووية وبالتعاون التقني.

وجاء في كلمة أمير سعيد عرفاني، السفير ومندوب الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدائم لدى الأمم المتحدة، أمام الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة، في جلسة تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إنني أقدر تقرير المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولكن يجب أن أؤكد على ضرورة إعداد تقارير أكثر مهنية وحيادية.

واضاف: تعتبر الطاقة النووية أمرا بالغ الأهمية لتلبية احتياجات الطاقة المنخفضة الكربون، وخاصة في البلدان النامية. ويعتبر نقل المعرفة والتكنولوجيا النووية إلى هذه البلدان أمرًا حيويًا، وفقًا لمعاهدة حظر الانتشار النووي والنظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية. وينبغي للضمانات أن تدعم تطوير العلوم والتكنولوجيا النووية دون التدخل في حقوق أو سيادة البلدان الأطراف في معاهدة عدم الانتشار. إن الاستغلال السياسي لمخاوف الانتشار النووي للحد من هذه الحقوق أمر غير مقبول.

وتابع: من المثير للقلق أن بعض البلدان تواصل حرمان البلدان النامية من الوصول إلى التكنولوجيا النووية، في انتهاك للوكالة الدولية للطاقة الذرية ومعاهدة منع الانتشار النووي، في حين تدعم بعض البلدان الكيان الإسرائيلي بسخاء، حتى مع امتلاكه ترسانات سرية من أسلحة الدمار الشامل. إن التدابير القسرية الاحادية والمعايير المزدوجة تضر بالاستخدام السلمي للطاقة النووية وبالتعاون التقني.

وقال: فيما يتعلق بالبرنامج السلمي لجمهورية إيران الإسلامية، من المهم الإشارة إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقوم بأنشطة قوية ومستمرة للتحقق والرصد في المنشآت النووية في بلدي. ونتوقع أن يتم الاعتراف بهذا التعاون المستمر والعميق، الذي يتم بفضل حسن نوايا جمهورية إيران الإسلامية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وينبغي التأكيد أيضًا على أن لإيران الحق في ممارسة حقوقها على النحو المبين في اتفاق الضمانات الشاملة (CSA) الذي أبرمناه مع الوكالة فيما يتعلق بقبول المفتشين والمسائل الأخرى ذات الصلة. ولدينا علاقة بناءة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأمانتها تهدف إلى حل القضايا العالقة.

واضاف: مع ذلك، من المهم التأكيد على أنه عند التعامل مع البرنامج النووي السلمي الإيراني، لا ينبغي حرف الحقائق أو تقديمها بشكل انتقائي. إن الانسحاب غير القانوني للولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة في عام 2018 له أهمية خاصة، والتي يبدو أن بعض الدول تتجاهلها عمدا.

واردف السفير الايراني: كما لاحظنا باستمرار، فلابد أن يكون هناك تمييز واضح بين الالتزامات القانونية للدول الأعضاء بموجب اتفاقيات الضمانات الخاصة بكل منها وبين التزاماتها الطوعية. أنشطة التحقق والمراقبة هي خطة عمل طوعية وليست مرتبطة بـ CSA. ولذلك فإن المحاولة المتكررة لربطها بالقضايا المزعومة (مزاعم وجود انشطة نووية غير معلنة) لا أساس لها من الصحة على الإطلاق وغير مقبولة.

وقال: الحقيقة المهمة الأخرى هي أن جميع المواد والأنشطة النووية الإيرانية قد تم الإعلان عنها بالكامل ووافقت عليها الوكالة. وبحصولها على أكبر عدد من عمليات التفتيش بموجب الضمانات لبرنامجها النووي السلمي، تتمتع جمهورية إيران الإسلامية بسجل تعاون جدير بالثناء مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

واضاف: تتمتع الوكالة وجمهورية إيران الإسلامية بعلاقات عمل وثيقة في مختلف المجالات. وكما تحققت الوكالة وأكدت في عدة مناسبات، لا يوجد أي دليل على انحراف إيران عن الأنشطة النووية السلمية.

وتابع السفير الايراني: مع ذلك، لا ينبغي أبدا المساس بحياد الوكالة واستقلالها ومهنيتها أو التأثير عليها بالتزامات الضمانات، حتى تتمتع جميع البلدان بالحقوق المنصوص عليها في ميثاق الوكالة.

وقال ايرواني: من خلال ارتكاب أبشع الجرائم، يقوم الكيان الصهيوني بارتكاب المجازر ضد الفلسطينيين العزل. ومن بين أدواره السلبية الأخرى في المنطقة، قيامه باغتيال علمائنا النوويين وتخريب المنشآت النووية السلمية الإيرانية. لذا يجب على المجتمع الدولي أن يدين بشدة هذه الأعمال الإرهابية الشنيعة. ويجب على هذا الكيان أن يتحمل المسؤولية عن أفعاله، ولا ينبغي أن يفلت أي من هذه الجرائم من العقاب.

واضاف: في نفس الوقت الذي نشهد فيه الإدانة الدولية للكيان الإسرائيلي لتهديده باستخدام الأسلحة النووية، في الشهرين الأخيرين ضد إيران ومؤخرا ضد غزة، فإننا ندين بشدة هذا الكيان لامتلاكه أسلحة الدمار الشامل وأيضا لتهديده باستخدامها.

وختم السفير الايراني لدى المنظمة الدولية: لقد رفض الكيان الإسرائيلي الانضمام إلى معاهدة حظر الانتشار النووي والالتزام بالضمانات الشاملة للوكالة. ينبغي للوكالة أن تتعامل مع هذا الكيان بطريقة محايدة ومهنية. لقد حان الوقت لنزع سلاح هذا الكيان وإحلال السلام والأمن في المنطقة.

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