إیران تعلن انعقاد اجتماع لقادة الدول الإسلامیة فی الریاض قریباً

وجرى خلال هذه المباحثات الهاتفية التأكيد على عقد اجتماع طارى لقادة منظمة التعاون الإسلامي بهدف بحث التطورات في فلسطين ووقف جرائم الحرب ضد غزة والضفة الغربية وإرسال المساعدات الإنسانية.

وسيعقد قريبا اجتماع لقادة الدول الإسلامية في الرياض بناء على طلب الرئيس الايراني وقادة بعض الدول الأخرى ومن بينها السعودية (كرئيس للدورة الحالية والدولة التي يوجد فيها مقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي)، حسب البيان الإيراني.

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