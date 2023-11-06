رئیسي یستقبل رسمیا رئیس الوزراء العراقي في طهران

وجرى الاستقبال الرسمي لرئيس الوزراء العراقي من قبل الرئيس رئيسي، في قصر سعد اباد التاريخي بطهران.

واستعرض رئيسي والسوداني حرس الشرف خلال مراسم الاستقبال، بعد عزف النشيد الوطني للبلدين.

ومن المقرر أن يشرح الجانبان نتائج مشاوراتهما في مؤتمر صحفي بعد اللقاء الثنائي.

ووصل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، صباح اليوم، إلى العاصمة الإيرانية طهران في زيارة رسمية.

وقال مصدر سياسي عراقي لوكالة الانباء العراقية (واع)، أن "السوداني يبدأ الاثنين جولة إقليمية حول تطورات الأحداث في غزة بدءاً من طهران وتتبعها عواصم دول خليجية.

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