طهران تحذر: تهدید الکیان الصهیونی باستخدام السلاح النووی جرس انذار للعالم اجمع

وكتب كنعاني على شبكة التواصل الاجتماعي X مساء الاحد: إن الوحشية اللامحدودة التي يمارسها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني المظلوم في غزة خلال الأيام الأخيرة، مع التهديد اليوم من قبل وزير في حكومة الكيان باستخدام قنبلة نووية، هي بمثابة جرس انذار للعالم أجمع.

وأضاف: على العالم أن يقف فوراً ضد هذا الكيان الفاشي والعنصري، وأن يحاسب من يدعمه.

وكان وزير التراث الصهيوني عميحاي إلياهو قد اعتبر إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة بأنه "أحد الخيارات" لتحقيق هدف القضاء على حركة "حماس".

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