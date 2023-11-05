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تفاصیل لقاء هنیة مع قائد الثورة الإسلامیة
التقى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية والوفد المرافق مع قائد الثورة الإسلامية في إيران آية الله السيدعلي خامنئي، حيث قدم هنية تقريرا حول آخر جرائم الاحتلال الاسرائيلي في غزة.
وفي هذا اللقاء قدم رئيس المكتب السياسي لحركة حماس تقريرا حول آخر التطورات في غزة وجرائم الاحتلال الاسرائيلي في غزة، فضلا عن التطورات في الضفة الغربية.
كما أعرب سماحة قائد الثورة الإسلامية مرة أخرى عن تقديره لصبر ومثابرة أهالي غزة الصامدين، واستنكر بشدة الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني بدعم مباشر من الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية.
كما أكد آية الله خامنئي على ضرورة التحرك الجاد من قبل الدول الإسلامية والمنظمات الدولية والدعم الشامل والعملي من الحكومات الإسلامية لشعب غزة.