قیادي في حماس: هنیة التقى السید الخامنئي في طهران

وأكد حمدان "اعتزاز حركته بوقوف محور المقاومة إلى جانب الشعب الفلسطيني ومقاومته"، ومُشيداً بتحركات الأمة الشعبية لأجل فلسطين.

كما اعرب القيادي في حماس، عن الاعتزاز بالدعم الذي قدمته المقاومة الإسلامية في لبنان؛ مرسلاً التحية إلى المقاومة في اليمن والمقاومة الإسلامية في العراق.

وتطرّق حمدان إلى المواقف العربية الرسمية بشأن العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، منذ الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي؛ مؤكداً أنّها "ضعيفة، ولا ترقى إلى المستوى الذي يتطلبّه حجم المجازر".

وفيما يتعلّق بالمجازر التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني بحق أهل القطاع، حمّل حمدان الولايات المتحدة الأميركية ورئيسها، جو بايدن، شخصياً المسؤولية عن استهداف المدنيين؛ داعيا إلى الضغط على واشنطن، "من أجل العمل على وقف ما يتعرّض له الشعب الفلسطيني من عدوان".

كما لفت إلى أنّ الاحتلال اعتدى على 105 مؤسسات صحية، وأخرج 5 مستشفيات عن الخدمة، موضحاً أنّ مستشفيات القطاع "باتت عاجزةً عن التعامل مع العدد الكبير من الجرحى".

أما فيما يخصّ المساعدات التي تدخل إلى القطاع المحاصَر عبر معبر رفح الحدودي مع مصر، فأكد القيادي في حماس أنّها "لا تكفي لسدّ الحدّ الأدنى من حاجة شعبنا".

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