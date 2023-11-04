مسیرات في إیران إحیاء لـ "الیوم الوطني لمقارعة الاستکبار العالميی"

واقيمت اليوم مراسم قرع جرس مقارعة الاستكبار، في مدرسة الشهيد فهميدة الثانوية في طهران، بحضور وزير التربية رضا مراد صحرايي، وأصغر باقر زاده نائب رئيس الجمهورية للشؤون التربوية والثقافة، وعلي رضا كريميان، مدير عام التربية والتعليم في طهران.

يوم 13 ابان هو يوم الطالب وأيضا اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي بسبب ثلاثة أحداث مهمة في ثلاث فترات تاريخية : 1343 (نفي الإمام الخميني (رض) إلى تركيا)، 1357 (القتل الوحشي للطلاب)، و 1358 (الاستيلاء على وكر التجسس) وخلّى في ذاكرة الطلاب وعامة الناس.

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