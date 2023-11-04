الرئیس الإیراني: على الدول قطع تعاونها وصادراتها من الطاقة للکیان الصهیوني

وقال رئيسي في مؤتمره الصحفي في ختام زيارته لمحافظة كردستان غرب ايران مساء الجمعة ردا على سؤال حول تصريحات سماحة قائد الثورة الاسلامية بخصوص إنهاء علاقات الدول وصادراتها من الطاقة للكيان الصهيوني: ان مجرد إدانة جرائم الكيان الصهيوني لا تكفي، ويجب على الدول قطع التعاون وتصدير الطاقة إلى هذا الكيان الإجرامي القاتل للأطفال، الذي قتل 10 آلاف فلسطيني، من بينهم 4000 طفل، في الافترة الأخيرة.

واضاف: ان الحكومة الشعبية تتابع تنفيذ توجيهات سماحة قائد الثورة في علاقاتها الدولية.

وفي جانب اخر من حديثه قال رئيس الجمهورية: إن القرارات المصادق عليها في الزيارة الثانية إلى محافظة كردستان ستتحقق بجهود الحكومة وبتعاون القطاعين الخاص والتعاوني والمواطنين.

واضاف: تم خلال الزيارة للمحافظة توقيع مذكرات تفاهم مع شركات كبيرة ذات موارد مالية للاستثمار في كردستان.

وشدد كذلك على ضرورة تنظيم الوضع التجاري والمناطق الحدودية وأضاف: يمكن أن تكون التبادلات الحدودية في المحافظة مفيدة للغاية، ويعد تطوير السياحة والحرف اليدوية والتبادلات الحدودية ثلاثة مجالات يجب التخطيط لها.

وأشار الدكتور رئيسي إلى افتتاح 10 مشاريع لتزويد المياه، بما في ذلك تشغيل السدود وإيصال المياه إلى مناطق مختلفة بالمحافظة.

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